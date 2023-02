Sanremo 2023, l'intervista di Sky TG24 al vincitore Marco Mengoni

Marco Mengoni è il vincitore del Festival di Sanremo 2023. A 10 anni esatti dalla sua vittoria, all’epoca con la canzone “L’essenziale”, torna a trionfare con il brano “Due vite”. “Questo Festival me lo sono goduto e gustato come se fosse l’ultimo pasto prima di fare un viaggio nel deserto. È stato bellissimo”, ha detto ai microfoni di Sky TG24

Marco Mengoni è il vincitore del Festival di Sanremo 2023 (LE FOTO). A un decennio esatto dalla sua vittoria, all’epoca con la canzone L’essenziale, torna a trionfare, stavolta con il brano Due vite. (QUI IL TESTO DELLA CANZONE)



“Questo Festival me lo sono goduto e gustato come se fosse l’ultimo pasto prima di fare un viaggio nel deserto. È stato bellissimo”, ha detto Marco Mengoni ai microfoni di Sky TG24, sottolineando come sia cambiato il suo modo di approcciarsi con il palco dell'Ariston rispetto alle volte in cui già l'aveva calcato (rispettivamente nel 2010 con il brano Credimi ancora, giungendo terzo, e nel 2013 con L’essenziale, con cui aveva vinto).

Mentre nel 2010 e nel 2013 l’ansia di prestazione aveva forse inquinato un po' del godimento di una kermesse così importante, stavolta per il musicista è stato diverso. Anche perché, non dovendo più dimostrare il proprio talento a tutti (poiché oramai tutti quanti se ne sono ampiamente accorti, da anni) questa volta si è potuto godere davvero tutta l’esperienza.



Benché in queste ore sul web si ironizzi sul fatto che la vittoria di Mengoni fosse praticamente ovvia, per lui comunque non lo è stata. O meglio: Marco Mengoni dice di non essersi soffermato più di tanto sulle classifiche e sul fatto che in questi giorni venisse dato come “il prescelto” anche per questo Sanremo.

“Me ne è fregato poco, nel senso che non sono stato a guardare le classifiche”, ha affermato a Sky TG24. “Non ho un buon rapporto con i numeri, ho un buon rapporto con gli esseri umani quindi mi son fregato di altre cose”.