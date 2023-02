2/6 ©Getty

Per la Finale Elodie vira in direzione gothic-chic, di gran tendenza in questa stagione. L'abito Versace, in pizzo e velluto, ha uno spacco profondo, un cut-out come scollatura e una seducente manica a guanto. Irresistibile il beauty look con labbra decisamente dark. Voto: 8.5

I look di Elodie a Sanremo, gli abiti più sexy visti sul palco dell'Ariston. FOTO