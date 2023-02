Sanremo 2023, Lazza: "Cenere con l'Orchestra è un pugno nello stomaco"

approfondimento

Sanremo 2023, Lazza con Cenere. Il testo della canzone

Jacopo intanto cosa ti ha convinto ad andare al Festival di Sanremo e cosa ti aspetti dopo le prime prove con l’orchestra?

Non c’è un perché, amo mettermi in gioco, superare sempre i limiti, ho fatto palchi inportanti e ora uno ne farò in più, il più importante. Con l’Orchestra abbiamo fatto un lavoro da sarto. La ho sentita a Roma per la prima volta ed è stato come un pugno nello stomaco, mi sono commosso.

La scelta di Cenere è stata mirata?

Avevo 2, 3 pezzi opzionabili per un piano eventuale B. Non ero presente all’ascolto iniziale che non per altro non aveva ancora il brano in versione definitiva. So però che qualcuno è caduto dalla sedia.

L’incipit mi ha fatto pensare a quelle stazioni sperdute nel deserto dove si cercano suoni provenienti da altri pianeti: insieme a Dardust avete fatto un bel viaggio: avete trovato Sirio? La stella che sa brillare da sola!

Mi rifaccio all’immaginario di Moby. Volevo farlo da tempo. Ti dico anche che il campione originale della voce non era quello.

Considero Cenere una canzone di disamore, oggi è più facile fare odio che fare l’amore: quanto ti fa paura questa situazione?

Lo metto in conto, se ne sentono di tutti i colori.

Hai nostalgia per quando stavi al parco, come racconti in Alibi?

Ho nostalgia di quella felicità e quelle panchine. Quando ricapita non scappo…anzi recentemnte mi sono ritrovato in un bar dove si è creata una situazione surreale. Ho detto che non avrei fatto foto né selfie ma avrei rappato ed è nata una jam.