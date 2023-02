Sanremo 2023, Colapesce Dimartino con Splash. Il testo della canzone

Colapesce Dimartino raccontano Splash

approfondimento

In una recente intervista a Rolling Stone, i due cantautori si sono detti molto convinti della loro nuova canzone sanremese, anche se non hanno idea di quello che potrà essere il successo del brano. “Se poi sarà un qualcosa in cui si identificheranno in sei o in centomila, a un certo punto esce dai nostri compiti e dalle nostre responsabilità. Il nostro compito è fare canzoni. Possibilmente belle. Il resto, non lo decidiamo noi” ha spiegato il duo, composto da Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, e Antonio Di Martino.