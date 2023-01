Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

Tre giorni al cinema per un evento speciale La Primavera della mia vita, il film opera prima sulla coppia musicale che sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo con il brano Splash che si potrà ascoltare anche nei titoli di coda come parte della colonna sonora in uscita per CAM Sugar. Prodotto da Wildside, La Primavera della mia vita permette al pubblico di conoscere meglio queste due figure creative e di talento che hanno portato qualcosa di innovativo nel panorama musicale italiano.