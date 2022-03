Fabri Fibra con Colapesce e Dimartino: fuori il video di Propaganda

Propaganda è il primo singolo di Fabri Fibra estratto dall’album Caos. Con il featuring di Colapesce e Dimartino, la canzone ha tutte le carte in regola per diventare una nuova hit anche grazie al videoclip ufficiale girato negli uffici della Camera di Commercio di Vercelli Condividi

È il primo singolo estratto dal nuovo album Caos, uscito lo scorso venerdì 18 marzo. Fabri Fibra presenta sulle migliori piattaforme digitali e in streaming con un videocliP, il nuovo brano Propaganda con il featuring speciale di Colapesce e Dimartino e la produzione di Zef & Marz. Nella canzone, il rapper veste i panni di un uomo qualunque e di un lavoratore serio e onesto che cerca nei nuovi rappresentanti politici la sua unica via di fuga per un futuro migliore, salvo poi il loro rivelarsi puri mezzi di propaganda e di una politica che non fa altro che illudere i suoi elettori.

Propaganda è il nuovo singolo di Fabri Fibra dall’album Caos approfondimento Fabri Fibra, le canzoni più famose Propaganda è il titolo del nuovo singolo di Fabri Fibra, pubblicato lo scorso venerdì 18 marzo in concomitanza con l’uscita del nuovo progetto discografico Caos. Sesta traccia del disco, la canzone vede tra le altre anche la firma di Colapesce e Dimartino ad impreziosire strofe e ritornello, così come di Zef e Marz alla produzione. Ecco come il rapper di Senigallia ha raccontato il significato di Propaganda e il ruolo della canzone all’interno di un album che è un’importante critica al mondo sociale in cui viviamo in questi tempi. “Sopra questa strumentale di Zef ho scritto la storia di questo elettore che rimane deluso dal candidato politico di turno. Non me ne intendo molto di politica ma se potessi, darei il mio voto a Dimartino e Colapesce per questo ritornello. Volevo scrivere un pezzo che raccontasse come la propaganda politica illuda le persone”. Propaganda, interpretato da Fabri Fibra con Colapesce e Dimartino, è stato scritto dallo stesso Tarducci con Alessandro Pulga, Davide Petrella e Stefano Tognini.

Il videoclip ufficiale di Propaganda approfondimento Fabri Fibra, esce oggi il nuovo album Caos Nel videoclip ufficiale di Propaganda, pubblicato lo scorso venerdì su YouTube e già in cima alle tendenze della settimana con oltre 596mila visualizzazioni, Fabri Fibra veste i panni di ognuno di noi. Un impiegato d’ufficio qualunque tra le mille incombenze di ogni giorno. Barba sfatta, vestito elegante e con una vecchia utilitaria che lo trasporta avanti e indietro per la città, dove si divide tra casa e lavoro. La produzione di Tapelessfilm, diretta dal regista Cosimo Alemà, punta a raccontare perfettamente attraverso i suoi frame, il significato della canzone. Tra le chiacchiere da bar con i colleghi - in pausa alla macchinetta o alla mensa aziendale - i lavoratori sono alla ricerca di qualcuno che li rappresenti e che li faccia sentire visti ed ascoltati. È così che tra una strofa e l’altra, arriva lo spiraglio di luce: Fabri Fibra, Colapesce e Dimartino incontrano quel qualcuno che stanno cercando e che promette loro di dare tutto ciò che desiderano. Salvo poi rivelarsi un perfetto clone che pensa e agisce esattamente come tutti gli altri all’interno di una classe politica che regala solo false promesse ai suoi elettori. Cosimo Alemà, accanto a Fibra dai tempi della hit Applausi per Fibra, porta in scena non solo il tris perfetto formato dal rapper e dai due cantauori indie, ma anche un video dall’estetica unica e geniale, curatissimo nei dettagli a cavallo tra il vintage e i giorni nostri. Da alcuni scorci delle riprese è anche possibile individuare dove il video è stato girato. In particolare il set è quello degli uffici della Camera di Commercio di Vercelli, riconoscibile per la sua iconica facciata ricoperta da decine di oblò.