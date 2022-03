Fabri Fibra, esce oggi il nuovo album Caos

Fabri Fibra, le sue parole

“Caos è il mio decimo album. Ho impiegato tre anni per scriverlo, per selezionare le giuste strumentali” ha scritto Fabri Fibra, vero nome Fabrizio Tarducci, nell'annunciare l'album su Instagram. “In questi giorni prima dell’uscita ho avuto modo di fare delle interviste che presto usciranno e potrete farvi una idea di quanto lavoro ci sia dietro al disco. Una delle prime domande che mi hanno fatto è stata “come pensi che si collocherà il tuo nuovo album nella scena attuale?”, la mia risposta è stata “sinceramente, non lo so”. In realtà nemmeno me ne preoccupo perché so che nei pezzi ho detto tutto quello che volevo dire, nel modo in cui lo volevo dire. Quando il disco piace a me, so che piacerà anche a chi mi segue. Molti mi hanno fatto notare che non esce un mio disco da cinque anni. Io ringrazio ogni singolo giorno di questi cinque anni perché sono serviti a darmi gli stimoli e le idee per scrivere nuovi testi”. "La gente ogni tanto mi dice hai 45 anni e ancora rappi? A me dà sempre più gusto perché in realtà divento sempre più bravo", ha detto il rapper in un video per Spotify. Le diciassette tracce dell'album richiamano a elementi centrali nel percorso di Fabri Fibra e per questo motivo il nuovo progetto può essere considerato a tutti gli effetti un manifesto.