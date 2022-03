Fabri Fibra svuota il profilo Instagram e annuncia il nuovo album "Caos"

Caos è il nuovo album di Fabri Fibra

approfondimento

Fabri Fibra, le canzoni più famose

Il 28 marzo è la data da segnare in calendario per tutti gli amanti di Fabri Fibra (all’anagrafe Fabrizio Tarducci) e del genere rap, tra nuove influenze e old school. Il rapper di Senigallia sta per tornare il con un nuovo album, Caos, che è anche un sentito regalo di compleanno per sé stesso e per i fan. Il nuovo disco di Fabri Fibra, non solo esce a cinque anni (quasi esatti) dal suo ultimo disco Fenomeno (2017), ma anche in quell’anno importantissimo per lui che segna il ventennale dal suo primo capolavoro in studio, Turbe Giovanili (2002). Caos, prodotto per Epic Records/Sony Music, è il decimo album per il cosiddetto Mr. Simpatia (uno dei soprannomi di Fabri Fibra che si rifà al titolo di un suo album), che lo stesso Fabri Fibra ha scelto di annunciare sui social, in particolare Instagram, eliminando tutti i suoi vecchi post a favore di quella che sarà con ogni probabilità la cover ufficiale del disco. Fabri Fibra si mostra di spalle, in un’immagine che a suo modo pare rappresentare la calma del mare e di una spiaggia di fronte al cielo grigio prima o dopo la tempesta. Caos arriverà tra due settimane sulle piattaforme streaming, così come nei classici formati CD ed LP (anche autografati e con merchandising), ma è già disponibile al pre-order da martedì 1 marzo ai link indicati dall’artista sui suoi profili social.