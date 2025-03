E.T. L'Extraterrestre, il pupazzo all'asta

Sotheby's ha messo all’asta il modello di ET realizzato da Carlo Rambaldi e utilizzato per l’iconica pellicola diretta da Steven Spielberg . Stando alle stime pubblicate dal The Guardian , il modello, alto circa novanta centimetri, potrebbe raggiungere quota un milione di dollari.

Carlo Rambaldi ha fatto la storia del cinema internazionale vincendo anche tre statuette ai Premi Oscar: due riconoscimenti nella categoria Migliori effetti speciali per Alien ed E.T. l'extra-terrestre e un Oscar Special Achievement Award per King Kong. Tra i suoi film ricordiamo anche Incontri ravvicinati del terzo tipo, Conan il distruttore e Dune. Nel 2002 Rambaldi ha ricevuto un David speciale per il suo contributo all’industria cinematografica.