Morte David Lynch, le reazioni, da Steven Spielberg a Ron Howard

David Lynch , il visionario regista di Twin Peaks , Velluto blu e Mulholland Drive morto il 16 gennaio all’età di 78 anni, ha ricevuto gli omaggi di Hollywood . In prima linea il collega Steven Spielberg , che in un comunicato ha dichiarato: “Ho adorato i film di David. Blue Velvet, Mulholland Drive e Elephant Man l’hanno definito come un sognatore singolare e visionario che ha diretto film che sembravano fatti a mano. Ho conosciuto David quando ha interpretato John Ford in The Fabelmans . Ecco uno dei miei eroi – David Lynch che interpretava uno dei miei eroi. È stato surreale e sembrava una scena di uno dei film di David. Al mondo mancherà una voce così originale e unica. I suoi film hanno già resistito alla prova del tempo e lo faranno sempre”. Su X, invece, Ron Howard ha definito Lynch “un uomo gentile e un artista coraggioso che seguiva il suo cuore e la sua anima, dimostrando che la sperimentazione radicale poteva generare cinema indimenticabile”. Lo scorso anno, il regista scomparso aveva ricevuto la diagnosi di un enfisema dopo una vita passata a fumare. “C’è un grande buco nel mondo ora che non è più con noi. Ma, come direbbe lui, tieni d’occhio la ciambella e non il buco”, ha scritto su Facebook la famiglia per annunciare la notizia.

GLI ALTRI TRIBUTI DEL CINEMA, DA MARTIN SCORSESE A NAOMI WATTS

“RIP David Lynch. Hai ispirato molti di noi”, ha proseguito James Gunn. ““È uno di quei registi influenti ma impossibili da imitare. Alcuni ci provavano, ma lui aveva un algoritmo unico che funzionava solo per lui, e tentare di replicarlo era rischioso. Per quanto non lineari e illogici potessero sembrare i suoi lavori, erano chiaramente altamente organizzati nella sua mente”, ha poi dichiarato all’Associated Press un altro illustre collega, Steven Soderbergh. “Sono stupito e addolorato, non riesco a esprimere con nessuna parola la profonda perdita del grande David Lynch, mio ​​amico”, ha aggiunto Francis Ford Coppola. “Attraverso i decenni, l’impatto di David sul cinema è stato indelebile, evidente nei suoi film e nella sua arte. Ha sempre restituito qualcosa all’AFI, sostenendo i narratori che scrivevano le loro regole e cercavano qualcosa di diverso”, ha fatto eco su Instagram l’American Film Institute, dove Lynch si era diplomato nel 1970. “Il mondo non sarà più lo stesso senza di lui. Il suo tutoraggio creativo è stato davvero potente. Mi ha messo sulla mappa. Il mondo in cui cercavo di entrare da più di dieci anni, bocciando i provini a destra e a manca. Alla fine mi sono seduta davanti ad un uomo curioso, raggiante di luce, che pronunciava parole d’altri tempi, facendomi ridere e sentire a mio agio. Come ha fatto a "vedermi" quando ero così ben nascosta e avevo persino perso di vista me stessa?!”, si è domandata Naomi Watts, che ha recitato in Mulholland Drive. “Sento e leggo molto spesso la parola “visionario” ultimamente: è diventata una specie di descrizione onnicomprensiva, un altro pezzo di linguaggio promozionale. Ma David Lynch era davvero un visionario, in effetti, la parola avrebbe potuto essere inventata per descrivere l’uomo e i film, le serie, le immagini e i suoni che ha lasciato dietro di sé”, ha dichiarato a IndieWire Martin Scorsese. “Ha creato forme che sembravano sul punto di cadere a pezzi, ma in qualche modo non è mai accaduto. Metteva sullo schermo immagini diverse da qualsiasi cosa io o chiunque altro avessimo mai visto: rendeva tutto strano, inquietante, rivelatorio e nuovo. Ed è stato assolutamente intransigente, dall’inizio alla fine. È un giorno triste, triste per i cineasti, gli amanti del cinema e per l’arte del cinema […] Siamo stati fortunati ad avere David Lynch”.