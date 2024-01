Smashing Pumpkins: “10mila mail per diventare il nostro chitarrista"

La band statunitense ha deciso di seguire un modo insolito per trovare un membro del gruppo: aveva chiesto di mandare provini a un indirizzo mail. Dopo aver lanciato l'appello lo scorso 5 gennaio, i paladini dell'alternative rock targato Chicago sono stati letteralmente sommersi di messaggi da parte di migliaia di candidati il cui sogno sarebbe quello di diventare colleghi di Billy Corgan & Co.



Gli Smashing Pumpkins hanno deciso di seguire un modo assai insolito per trovare un nuovo membro del gruppo, per la precisione un chitarrista: hanno chiesto di inviare le candidature via mail. Dopo aver lanciato l'appello lo scorso 5 gennaio, i paladini dell'alternative rock targato Chicago sono stati letteralmente sommersi di messaggi da parte di migliaia di candidati il cui sogno sarebbe quello di diventare colleghi di Billy Corgan & Co. Sono state infatti oltre 10.000 le candidature arrivate alla band, come fanno sapere gli stessi musicisti in un post sui propri account social ufficiali (che è stato pubblicato il 16 gennaio).



"La band ha ricevuto oltre 10.000 candidature per la posizione di chitarrista aggiuntivo", si legge in un tweet con una foto dei tre membri originali del gruppo, ossia Corgan, il batterista Jimmy Chamberlin e il chitarrista James Iha. Il numero di proposte per l’ingaggio è talmente spropositato che nel post condiviso via social si fa notare che attualmente ben “otto persone lavorano a tempo pieno per esaminare ciascuna delle candidature”.

Gli Smashing Pumpkins avevano annunciato all'inizio di questo mese che stavano cercando un nuovo chitarrista, dopo l'annuncio dell’addio da parte del chitarrista di lunga data Jeff Schroeder, che ha suonato con il gruppo per oltre 16 anni. In fondo a questo articolo potete guardare il post condiviso dagli Smashing Pumpkins sul loro profilo di X riguardo le oltre 10.000 candidature ricevute via mail.



Una band cult formatasi a Chicago nel 1988 Gli Smashing Pumpkins si sono formati a Chicago nel 1988, fondati da Billy Corgan e James Iha, ai quali si unirono il bassista D'arcy Wretzky e il batterista jazz Jimmy Chamberlin, che sostituì il loro “batterista originale”: una drum machine (come ironizza in queste ore Billboard, che lo riporta in un articolo recentemente pubblicato). Dopo aver riscosso un successo enorme e aver guadagnato una fama globale grazie alla pubblicazione di una serie di album iconici di alternative rock e indie rock quali Siamese Dream e il pluripremiato doppio platino Mellon Collie and the Infinite Sadness, la band licenziò Chamberlin nel 1996 a causa dell'arresto del batterista per droga, per poi riassumerlo nel 1999. In quell'anno se ne andò via il bassista D'arcy Wretzky, mentre nel 2000 il gruppo originale si sciolse. In quel momento Billy Corgan dichiarò che non avrebbe mai più suonato le canzoni della band.

La reunion avvenuta nel 2007 Gli Smashing Pumpkins si sono poi riuniti nel 2007, con Corgan e Chamberlin come unici membri originali rimasti, affiancati dal chitarrista Jeff Schroeder (quello che se ne è andato ora, motivo per cui cercano un nuovo chitarrista via mail). Chamberlin si è però preso nuovamente una pausa solo due anni dopo la reunion, lasciando da solo Corgan, il quale ha continuato a pubblicare nuova musica con un cast rotante di musicisti. Come in una vera soap opera musicale, Chamberlin e Iha sono poi tornati nel 2018, ma a quel punto Wretzky non ha aderito a quella che sembrava essere una quasi completa reunion... Insomma: ne mancava sempre un pezzo.

Il 5 gennaio 2024, la band ha annunciato la necessità di un nuovo chitarrista per sostituire Schroeder, scrivendo: "Gli Smashing Pumpkins sono alla ricerca di un chitarrista aggiuntivo. Il processo di candidatura è aperto a chiunque sia interessato. I candidati possono inviare un curriculum e materiale correlato a SPGuitar@redlightmanagement.com".

L'ultimo concerto con il chitarrista uscente Il chitarrista uscente, quel Jeff Schroeder di cui ora si cerca un sostituto, ha suonato per l'ultima volta con gli Smashing Pumpkins il 17 settembre 2023 presso Madame's ZuZu's Teahouse di Highland Park, cittadina periferica nella Contea di Lake, in Illinois (USA) per celebrare il 30° anniversario dell'album Siamese Dream. In una nota ai fan al momento del suo addio, Schroeder ha detto: "È facile dire ora che quando mi sono unito agli Smashing Pumpkins nel 2007 non avevo idea di cosa stessi facendo. L'opportunità sembrava essere arrivata dal nulla. Stavo frequentando la UCLA per ottenere il dottorato in letteratura comparata quando un amico stretto mi ha mandato un messaggio dicendo che gli Smashing Pumpkins stavano cercando un chitarrista. Essendo un grande fan della band, l'audizione è stata qualcosa per cui mi sono buttato. È stata una delle migliori decisioni che abbia preso nella mia vita”, queste le parole del chitarrista uscente.

Jeff Schroeder: "Dire addio agli Smashing Pumpkins è una decisione molto difficile da prendere"

Il chitarrista di lunga data Jeff Schroeder ha poi aggiunto: "La quantità di incredibili ricordi creati negli ultimi 16 anni con la band è quasi troppo grande da quantificare. Anche se è stata una decisione molto difficile da prendere, ho deciso di lasciare la band per avere lo spazio di esplorare un percorso leggermente diverso. Voglio ringraziare Billy, Jimmy, James e Jack per essere stati sia compagni di band meravigliosi sia, come sono ancora, i miei migliori amici. Mi mancherà sicuramente condividere il palco con voi. Auguro alla band tutto il successo futuro. Sarò a guardare e ad ascoltare”.

Il nuovo tour europeo degli Smashing Pumpkins inizierà a giugno Gli Smashing Pumpkins inizieranno il loro tour europeo intitolato “The World is a Vampire" il 7 giugno a Birmingham, nel Regno Unito, con il supporto di Weezer, Interpol e Tom Morello. Si uniranno poi al tour estivo con cui i Green Day porteranno live il loro nuovo album Saviors, tournée che attraverserà l'America del Nord con Rancid e le Linda Lindas.

