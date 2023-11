Smashing Pumpkins suonano brani di Natale nello speciale Disney

Billy Corgan e gli Smashing Pumpkins hanno lasciato a bocca aperta i fan esibendosi nel parco divertimenti Walt Disney World. Hanno eseguito una canzone natalizia inedita di Billy Corgan chiamata "Evergreen" insieme a una cover di "Silver Bells" di Bing Crosby. A testimoniare che davvero è successo, per l’incredulità di chi segue da anni Corgan e soci, nella trasmissione "The Wonderful World of Disney: Magical Holiday Celebration", andata in onda su ABC la sera di domenica 26 novembre, c’è tutto quanto

A testimoniare che davvero è successo - per l’incredulità di chi segue da anni Corgan e soci e mai se lo sarebbe aspettato - nella trasmissione The Wonderful World of Disney: Magical Holiday Celebration, andata in onda su ABC la sera di domenica 26 novembre, c’è tutto quanto. E no, non si tratta di una ricostruzione di Billy Corgan e degli altri membri degli Smashing Pumpkins fatta con l’Intelligenza Artificiale: è tutto vero...

In un'intervista correlata allo show di Disney, il frontman della band di alternative rock targata Chicago si è descritto come "un fan Disney”. Ha confessato: “Colleziono vecchi oggetti di Disneyland. Ho pezzi che risalgono al giorno dell'apertura, nel 1955". Chi mai se lo sarebbe aspettato? Billy Corgan, che credevamo un punkettone, dark, rocker durissimo e lontano anni luce dall’immaginario di Topolino e compagnia bella, è invece proprio un fan sfegatato dell’universo simboleggiato dal castello magico di zio Walt, lo zio d’America più celebre della storia, perfino più dello zio Sam.

In fondo a questo articolo potete guardare alcune foto e video che attestano l’esibizione degli Smashing Pumpkins nella trasmissione The Wonderful World of Disney: Magical Holiday Celebration andata in onda su ABC. Trovate l'intera trasmissione su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).