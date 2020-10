Gli Smashing Pumpkins annunciano il sequel album di "Mellon Collie"

Con una lunga diretta su YouTube, Billy Corgan, leader degli Smashing Pumpkins , ha svelato i progetti della band per il 2021. Il cantante ha infatti annunciato l’uscita di un doppio album, l’ideale sequel di “ Mellon Collie And The Infinite Sadness ” e “Machina” che sarà l’ultimo capitolo di una trilogia iniziata appunto con i due dischi pubblicati rispettivamente nel 1995 e nel 2000. Il nuovo album viene rivelato proprio il 23 ottobre, a 25 anni esatti dall’uscita di “Mellon Collie and The Infinite Sadness”, disco fondamentale della carriera degli Smashing Pumpkins e che solo negli Stati Uniti ha venduto oltre 10 milioni di copie. L’ideale sequel è stato già registrato ed è composto da 33 tracce così come dichiarato dallo stesso Billy Corgan “ una specie di opera rock che, come i due predecessori, seguirà dall’inizio alla fine le vicende di un personaggio che sarà presto rivelato”.

Nella lunga diretta, Billy Corgan ha anche spiegato che, dopo l’uscita del sequel di “Mellon Collie”, il gruppo ultimerà “ Shiny And Oh So Bright, Vol. 3 ” che è pronto al 75% . Inoltre ha rivelato che proprio oggi sarebbe stato annunciato un tour nei palasport per celebrare il 25esimo anniversario di “Mellon Collie” ma sottolineando che il disco non verrà suonato interamente dal vivo. Tutto è stato rimandato al 2021, intanto però Billy Corgan e il batterista Jimmy Chamberlin parteciperanno a una chat su Zoom, durante la quale parleranno di “Mellon Collie and the Infinite Sadness” e risponderanno alle domande dei fan. Il prossimo disco degli Smashing Pumpkins uscirà il 27 novembre e anche in questo caso si tratta di un doppio album, “Cry” . Sono già stati pubblicati i singoli "CYR", "The Color of Love", "Confessions of a Dopamine Addict", "Wrath", "Anno Satanta" e "Birch Grove".

Il grande successo di “Mellon Collie and the Infinite Sadness”

Composto da 28 canzoni, “Mellon Collie and the Infinite Sadness” è il terzo album degli Smashing Pumpkins e uno dei più importanti degli anni Novanta. Il concept album vede un collegamento costante tra le tracce che raccontano il trascorrere di una giornata-tipo di un giovane, partendo dall'alba al tramonto passando dal crepuscolo alla notte stellata. Considerato un compendio di 40 anni di rock, l’album è stato trainato da alcune delle canzoni più famose del gruppo come “1979”, “Tonight, Tonight”, “Bullet with Butterfly Wings” e “Zero”. Nell’anno di uscita gli Smashing Pumpkins ottennero sette candidature ai Grammy per le categorie Album of the Year , Record of the Year ("1979"), Best Alternative Music Performance , Best Rock Performance by a Duo or Group with Vocal ("1979"), Best Hard Rock Performance with Vocal ("Bullet with Butterfly Wings"), Miglior performance strumentale pop ("Mellon Collie and the Infinite Sadness") e Miglior video musicale ("Tonight Tonight"). Prima della pubblicazione, dozzine di canzoni già completate vennero tagliate nella versione definitiva dell’album ma sarebbero apparse nelle versioni successive. Un cofanetto pubblicato nel novembre 1996, intitolato “The Airplane Flies High”, conteneva i singoli promozionali dell'album e circa 30 canzoni completamente completate dalle sessioni di Mellon Collie che non avevano superato il taglio finale per l'album.