Gli Smashing Pumpkins pubblicano due nuove canzoni

Gli Smashing Pumpkins hanno pubblicato due nuove canzoni dal loro imminente doppio album, “Cyr”. "Confessions of a Dopamine Addict" e "Wrath" arrivano dopo la pubblicazione di altre due canzoni “Cyr” e “The color of love” avvenuta nel giorno dell’annuncio del nuovo progetto discografico della band statunitense. Prodotto da Billy Corgan, “Cyr” è composto da venti tracce e arriva a due anni di distanza da “Shiny and oh so bright, vol. 1 / LP: No past. No future. No sun”. La formazione attuale degli Smashing Pumpkins è composta da tre componenti fondamentali: Billy Corgan alla chitarra e alla voce, James Iha (che milita anche negli A Perfect Circle) alle chitarre e al basso e Jimmy Chamberlin alla batteria. A loro si è aggiunto Jeff Schroeder che si alterna alle chitarre e alle tastiere. A fine agosto il gruppo aveva indicato cinque date cruciali per il loro progetto: 28 agosto, 18 settembre, 9 ottobre, 30 ottobre e 20 novembre. La pubblicazione di “Confessions of a Dopamine Addict” e “Wrath” non combacia con una delle date segnalate, un indizio che ha incuriosito i fan del gruppo. La band ha inoltre annunciato la pubblicazione di “In Ashes”, una serie animata di cinque episodi scritta da Billy Corgan con le nuove canzoni di “Cyr” come colonna sonora. I primi due episodi “As The Crow Flies” e “Inspirations, Aspirations” usciranno il 25 settembre.