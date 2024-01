Coachella 2024, la lineup: da Lana Del Rey a Doja Cat

Al via venerdì 12 aprile il Coachella 2024, come sempre strutturato in due weekend con una lineup per i due venerdì, una per i sabati e l’ultima per le domeniche. Lana Del Rey sarà l’headliner del 12 e 19 aprile. La cantautrice statunitense, attesa anche a Milano nel mese di giugno, sarà affiancata da nomi molto amati dal pubblico: da Peso Pluma a Bizarrap.

L’headliner di sabato 13 e 20 aprile sarà Tyler, the Creator, il rapper di Los Angeles vincitore di due Grammy Awards per il Best Rap Album: IGOR nel 2020 e Call Me If You Get Lost nel 2022. Presenti i Blur, Ice Spice, Jon Batiste e Purple Disco Machine, il DJ e produttore tedesco padre di successi come Hypnotized con Sophie and the Giants e il più recente Something on My Mind con Duke Dumont e i Nothing but Thieves. Ascolteremo anche Raye, tra le artiste in maggior ascesa del momento.