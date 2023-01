Esce il 20 gennaio “Dire, fare, curare, primo singolo di Alex W con la preziosa voce e collaborazione di Sophie and The Giants. Un brano intimo, delicato ma allo stesso tempo capace di sprigionare energia positiva, proprio come quella che questi due cantautori esprimono al meglio quando sono insieme. Due anime diverse ma solo al primo impatto, unite dal calore che la loro musica sa regalare. Li abbiamo incontrati in occasione della presentazione del loro singolo, ecco la nostra intervista

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Una canzone per dare voce a momenti di silenzio, ma non solo nella vita di una coppia. Silenzio a cui dare un suono, e non necessariamente romantico. Anche se quando chiedo ad Alex se lui lo è, mi risponde usando il condizionale, ovvero “Sì, potrei esserlo” (ma aggiunge anche un sorriso sornione, quindi deduco che Alex lo sia, ed è bellissimo). Un romanticismo che si lega a qualcosa di concreto, la vita di tutti i giorni e i dinamismi di una relazione, certo. Ma l’aspetto bello di questa canzone è che si può legare ad ogni tipo di rapporto, e non solo quello d’amore. Quante volte è successo, a ciascuno di noi, di non sapere come porre fine a momenti di silenzio assordante anche tra amici e familiari. Molti. E Alex W, giovane cantautore, con “Dire, fare, curare” riesce a mettere in musica tutti quei momenti che, alla fine, abbiamo vissuto tutti.

Una canzone nata da una necessità

“Questa canzone nasce da una necessità, ma è vero che è nata in modo naturale e molto velocemente. In una relazione, parlare e relazionarsi vuol dire curare. Sono due verbi che vanno di pari passo secondo me” ci racconta Alex, alternando inglese e italiano. Accanto ad Alex, Sophie and The Giants, sua compagna di viaggio in questa avventura. Sorridente, quasi eterea, mi colpisce il suo sguardo così attento e curioso. È una delle voci più belle e potenti degli ultimi anni, e mi chiedo come riesca a scegliere tra le tante proposte di collaborazione che le vengono fatte: “Come scelgo le canzoni a cui collaborare? Lo capisco subito, appena entro in studio. Quando inizio a scrivere la mia parte, sento dentro di me se è una buona scelta. Collaborare a questo brano per me è stato facile, ci siamo compresi a vicenda. Sì, è stato proprio un good match!” dice sorridendo Sophie. Un istante dopo, Alex la guarda e dice: “Davvero?” – “Oh yeah” è la risposta di Sophie, a cui si unisce anche il mio sorriso. Sorrido perché mi rendo conto che Alex e Sophie sono due anime che si completano, proprio grazie alla musica, quel linguaggio universale che mette in contatto e dialogo così tanta gente.