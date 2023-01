Alex W e Sophie And The Giants insieme in "Dire Fare Curare"

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È in arrivo venerdì 20 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in radio il nuovo singolo di Alex W, Dire Fare Curare con il featuring della star internazionale Sophie and The Giants e prodotto da Room 9 (21CO/Artist First). Il brano del giovane cantautore e musicista comasco cresciuto tra Italia e Inghilterra, finalista dell’edizione 2022 di Amici, la cui versione originale è inclusa nell’album Ciò che abbiamo dentro pubblicato lo scorso ottobre su etichetta 21co e distribuito da Artist First, trova ora una nuova veste internazionale. Un nuovo look e un nuovo sound per il brano che grazie alla voce unica di Sophie and The Giants, l'artista britannica dominatrice delle classifiche che nel nostro paese ha conquistato 16 Dischi di Platino e 2 Dischi d’Oro, e Room 9, il team di dj e produttori hit maker di fama internazionale. Il mastering del brano è stato curati da IRKO, il maestro internazionale del mixaggio, presso lo StudioBeat3 di Los Angeles. Dire Fare Curare è una canzone composta da molti attimi: “Nella vita -racconta Alex W- mi è capitato spesso di vivere momenti totalmente silenziosi, ma di poterne immaginare le emozioni da comunicare musicalmente. È quella musica che c’è anche quando non c’è”. Ciò che Abbiamo Dentro ha dato il via a una nuova fase per Alex W che, dopo la partecipazione ad AMICI ha pubblicato l’EP “Non siamo soli” contenente i brani che ha presentato all’interno del programma: la title track “Non siamo soli”, “Sogni al cielo” (singolo certificato ORO), “Accade”, “Senza chiedere permesso”, “Ammirare tutto”, “Tra silenzi (Roma)”.