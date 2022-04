Fumata bianca per gli Smashing Pumpkins: la band capitanata da Billy Corgan ha finalmente terminato il suo nuovo album.

Il sequel di Mellon Collie And The Infinite Sadness dovrebbe essere pubblicato quest'anno, come riporta il magazine statunitense NME.



Gli Smashing Pumpkins hanno appena completato il loro "grande" ed "epico" 12° album, come lo ha definito Jeff Schroeder, chitarrista di lunga data del gruppo. È stato lui a “spoilerare” la fine lavori, facendosi portavoce al posto del frontman.



Prima dell'uscita dell'ultimo album in studio del gruppo, CYR, dato alle stampe nel 2020, era stato Billy Corgan ad affermare che il nuovo disco sarebbe stato un sequel sia delgià citato album del 1995 sia di Machina/The Machine Of God del 2000. Si tratterà dunque dell'ultimo capitolo della trilogia.



Al tempo - due anni fa or sono, in occasione dell'anniversario per i venticinque anni di Mellon Collie And The Infinite Sadness - il cantante della band aveva parlato dell'intenzione di far uscire un disco che concettualmente concludesse l'avventura incominciata nel ’95 e poi ripresa nel Nuovo Millennio. Aveva descritto questa nuova fatica discografica come "una specie di opera rock”. Nel marzo 2021 Corgan ha confermato che lui e soci avevano cominciato a registrare le canzoni del nuovo disco. Gli Smashing Pumpkins hanno lavorato sodo e molto rapidamente, dato che Schroeder lo scorso luglio aveva anticipato che erano a "circa a metà" della registrazione.



In occasione di un’ospitata al podcast Audio Ink Radio, Jeff Schroeder ha riconfermato che il dodicesimo album concluderà la saga musicale incominciata con Mellon Collie e proseguita con Machina. Quest'ultimo capitolo dell'epopea rock più amata dai nostalgici del grunge & Co. avrà una tracklist assai ricca: si parla di ben 33 canzoni, stando alle indiscrezioni del chitarrista.