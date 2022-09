The Smashing Pumpkins annunciano il nuovo album

Come riportato dal magazine Rockol, la formazione guidata dalla voce di Billy Corgan pubblicherà tre dischi Condividi

Novità in arrivo per una delle formazioni rock più famose della storia della musica. Il gruppo The Smashing Pumpkins ha appena annunciato l'uscita del disco ATUM: Act One, a cui faranno seguito altri due album che andranno a comporre il progetto discografico.

Come riportato da Rockol, Atum: A Rock Opera in Three Acts è il titolo del nuovo lavoro della band guidata dalla voce di Billy Corgan. Il progetto sarà suddiviso nei tre album ATUM: Act One, ATUM: Act Two e ATUM: Act Three, in uscita rispettivamente il 15 novembre, il 31 gennaio e il 21 aprile.

Beguiled è il singolo che ha avuto il compito di alzare il sipario su questo nuova era discografica della formazione.

Stando anche a quanto rilanciato dal magazine Rockol, il nuovo progetto discografico del gruppo statunitense sarebbe stato presentato come il seguito del celebre album Mellon Collie and the Infinite Sadness, distribuito nel 1995 e tra i lavori più apprezzati della formazione.

Inoltre, nel corso degli anni il gruppo ha ricevuto numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra i quali due Grammy Awards nella categoria Best Hard Rock Performance per Bullet with Butterfly Wings e The End Is the Beginning Is the End, vinti rispettivamente nel 1997 e nel 1998.