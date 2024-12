Giordana Angi duetta con Sting, il videoclip del brano Il Nostro Amore

La canzone è contenuta nell’album She’s So Great distribuito a maggio. Il videoclip del duetto è stato realizzato in Toscana

Giordana Angi ha pubblicato il nuovo brano Il Nostro Amore in duetto con Sting. Il singolo è un riadattamento in italiano di For her love, canzone contenuta nell’album The Bridge della leggenda britannica della musica.