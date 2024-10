Sting in concerto in Italia a luglio 2025 per tre date

sting, i concerti in italia

Il 6 luglio Sting salirà sul palco del Bassano Music Park per il primo appuntamento previsto nel nostro Paese, il giorno seguente l’artista sarà all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Infine, il 9 luglio il musicista raggiungerà Villa Manin a Codroipo per il concerto inserito in “GO!2025&Friends”, il cartellone di eventi che affianca il programma ufficiale di “GO!2025”.

Ecco tutti i dettagli delle date italiane del tour di Sting:

6 luglio a Bassano Del Grappa, Bassano Music Park - Parco ragazzi del ’99

7 luglio a Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea

9 luglio a Codroipo (Udine), Villa Manin