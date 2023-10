Sting e Trudie Styler al Museo Archeologico di Napoli

La regista che ha firmato "Posso entrare - An Ode to Naples" ha visitato la città con il marito musicista. "Mi sono innamorata di Napoli camminando per le sue strade e incontrando le sue persone", ha raccontato

Trudie Styler ha firmato Posso Entrare? An Ode to Naples, presentato alla Festa del Cinema di Roma. La pellicola è un racconto toccante e meraviglioso di una delle città più belle al mondo. Mercoledì 25 ottobre la regista e il marito Sting hanno fatto visita al Museo Archeologico. In seguito, incontro con Vincenzo De Luca , presidente della Regione Campania, a Palazzo Santa Lucia.

Trudie Styler ha raccontato la nascita del film: “Due anni per realizzarlo, mi sono innamorata di Napoli camminando per le sue strade e incontrando le sue persone. La città ha sofferto di una reputazione internazionale di criminalità e volatilità, un posto da cui le persone se ne sono andate alla ricerca di una vita migliore da qualche altra parte”. La regista ha proseguito: “Ma ciò che ho scoperto sono state persone orgogliose della storia e della cultura di Napoli che hanno messo le loro energie nelle famiglie, nella comunità e nell’arte, persone che vogliono restare per arricchire la città che amano”.