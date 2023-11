Sting, ecco la clip del live nel carcere di Secondigliano

Finalmente è possibile guardare l’esibizione del musicista inglese fatta quest’estate all’interno della casa circondariale a Napoli. La moglie l’ha condivisa nelle scorse ore su Instagram, permettendo a tutti i fan di godersi un’esibizione davvero emozionante. Ecco la clip con questo live incredibile e sui generis, molto emozionante



Finalmente è possibile guardare l’esibizione del musicista inglese Sting fatta quest’estate all’interno del carcere di Secondigliano, a Napoli. Sua moglie, Trudie Styler, l’ha condivisa nelle scorse ore su Instagram, permettendo a tutti i fan di godersi un live davvero emozionante. Potete guardare questa esibizione sui generis nel video che trovate in fondo a questo articolo.



Il musicista britannico, che è molto affezionato all’Italia (Paese in cui ha varato anche parecchi progetti imprenditoriali), aveva eseguito la canzone Fragile assieme al Quartetto del Mare pochi mesi fa, all’inizio dell’estate.

All’artista è stata inoltre donata una chitarra ottenuta dal legno delle imbarcazioni dei migranti, costruita dai detenuti nelle carceri di Milano - Opera e Napoli Secondigliano. In quell’occasione speciale, Sting ha eseguito diversi brani suonando quello strumento simbolico, pregno di dolore, sofferenza e anche di significato. Anche i musicisti che hanno accompagnato l'ex leader dei Police hanno suonato con strumenti ottenuti dai legni recuperati dalle imbarcazioni dei migranti.



Un concerto che è parte di un’iniziativa solidale

Il concerto di Sting è parte del progetto Metamorfosi, ideato dalla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti. Un’iniziativa solidale che porta musica, cultura, arte e bellezza dentro un luogo che solitamente è associato a storie di dolore, sofferenza e disagio. Inoltre l’esibizione di Sting vuole fare riflettere sulla tragedia contemporanea che vede il Mar Mediterraneo come il più grande cimitero d’Europa.



Grazie a Metamorfosi, il legno delle imbarcazioni dei migranti viene trasferito da Lampedusa ad alcune carceri italiane per essere trasformato in strumenti musicali e in oggetti sacri.

La moglie di Sting ha inserito l’esibizione nel suo documentario

L'esibizione di Sting era stata ripresa da sua moglie, Trudie Styler, la quale ha inserito il video nel suo documentario dedicato a Napoli, intitolato Posso entrare? An Ode to Naples. Il docu è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma.



Vede la regia di Trudie Styler (produzione Big Sur, Mad Entertainment con Rai Cinema in coproduzione con Luce Cinecittà) e sostiene un progetto napoletano a favore dei migranti. Sting si è dunque unito alla sua compagna di vita per aiutare e finanziare Metamorfosi, idea della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti in collaborazione con la Fondazione di Comunità San Gennaro.

Il virtuoso ciclo di rigenerazione del legno delle imbarcazioni dei migranti Il cantautore, ex leader dei Police, si era esibito nell'istituto penitenziario per i detenuti utilizzando strumenti musicali unici, fatti con il legno recuperato dai relitti delle imbarcazioni dei migranti e costruiti nelle carceri di Milano e Napoli.

Si tratta dunque di un ciclo virtuoso di rigenerazione: con Metamorfosi, i barchini approdati al molo Favarolo di Lampedusa trovano una seconda vita, diventando chitarre, violini e pure oggetti sacri.

Un progetto che riesce a veicolare una riflessione sulla condizione umana, focalizzandosi su tutte le persone costrette a fuggire da guerre, persecuzioni e fame. E al contempo diventa uno strumento di reintegrazione sociale e lavorativa per coloro che si trovano in carcere e che, grazie a Metamorfosi, vengono coinvolti nell’iter artistico, imparando il mestiere e l’arte da abili liutai e falegnami.

Cento imbarcazioni provenienti da Lampedusa Sono cento le imbarcazioni provenienti da Lampedusa che sono arrivate presso la Casa di Reclusione Milano - Opera e il carcere di Secondigliano, a Napoli, per essere tramutate in strumenti musicali e oggetti sacri.

Questo progetto ha generato un laboratorio di falegnameria e liuteria all'interno del carcere, un luogo in cui i detenuti possono imparare un nuovo mestiere legato all’artigianalità e all’arte.

A Sting è stata donata la prima chitarra realizzata nel carcere, quella con cui il cantautore si è esibito proponendo una versione commovente di Fragile con il Quartetto del Mare ripresa dalla moglie, inserita nel suo docufilm e in queste ore condivisa anche in rete.

Sting: "Questi strumenti hanno un'anima" "Questi strumenti hanno un'anima", ha dichiarato Sting nel carcere di Secondigliano quando gli è stata donata la chitarra, il pezzo numero uno di questo virtuosissimo progetto di recupero.

La clip dell’esibizione, isolata dal resto del documentario, è stata donata dal cantante inglese a titolo gratuito alla Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti e alla Fondazione di Comunità San Gennaro, a cui è stato concesso di usarla come mezzo di promozione speciale per far partire una raccolta fondi del progetto (per donare, potete farlo al seguente sito web: www.progettometamorfosi.org). La realizzazione del video ha trovato il sostegno della Fondazione Con il Sud e delle numerose maestranze, che hanno donato la loro arte a titolo gratuito. Nelle due carceri di Milano e Napoli sono impiegate e regolarmente assunte per questo progetto nove persone. I fondi raccolti grazie alla campagna andranno a sostegno del lavoro delle persone detenute coinvolte nel progetto e delle loro famiglie. Metamorfosi è un progetto della Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti realizzato con Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo, Fondazione Peppino Vismara, Fondazione della Comunità di Monza e Brianza, in collaborazione con il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria e l'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

