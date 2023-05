Sting, è in arrivo una battaglia tra esseri umani e AI

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo

“Le fondamenta della musica appartengono a noi, gli esseri umani. Nei prossimi due anni ci sarà una battaglia che tutti dovremo combattere: difendere il nostro capitale umano contro l’intelligenza artificiale”. In un’intervista rilasciata alla Bbc nella stessa settimana nella quale Spotify ha inaugurato nel Regno Unito e in Irlanda l’AI DJ, un sistema che suggerisce agli utenti nuove canzoni in base alle abitudini di ascolto, Sting ha messo in guardia dall’uso delle nuove tecnologie nelle creazioni musicali. Recentemente, infatti, con l’AI sono stati eseguiti molteplici esperimenti sulle canzoni, non tutti apprezzati. Lo scorso gennaio, Nick Cave ha definito le “dozzine” di brani ricreati nel suo stile da ChatGPT “una grottesca parodia di ciò che è essere umano”. Lo scorso febbraio David Guetta ha replicato e aggiunto in un brano la voce di Eminem e lo scorso aprile un finto duetto tra Drake e The Weeknd, diventato virale, è stato ritirato dai servizi di streaming dopo la richiesta di rimozione di Universal Music Group (la stessa etichetta di Sting) per violazione di copyright. “È simile al modo in cui io guardo un film con CGI. Non mi impressiona per niente. MI annoio immediatamente quando vedo un’immagine generata dal computer. Immagino che mi sentirò nello stesso modo relativamente all’AI che produce musica” ha proseguito scettico l'artista britannico. “Forse funziona per la musica elettronica dance. Ma per le canzoni, sai, che esprimono emozioni, non credo che mi commuoveranno”.