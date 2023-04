Sting riceve da Diddy 5000 dollari al giorno

Come ricostruito anche da Rolling Stone , Sting e Diddy sono stati protagonisti di una vicenda processuale. A distanza di anni, l’ex leader dei Police è stato intervistato sulla questione, ripresa in seguito dal rapper con un tweet.

diddy versa 5000 dollari al giorno a sting

Every Breathe You Take è tra i singoli più iconici e celebri della formazione britannica. Nel 1997 Diddy ha inciso I'll Be Missing You utilizzando come sampling proprio il brano dei Police. Una vicenda processuale ha poi sentenziato il pagamento di una cifra a Sting da parte del rapper.