Star Wars Celebration 2025, gli annunci della seconda giornata

Tutti gli annunci della seconda giornata

I moderatori Sascha Boeckle e DJ Taro sono saliti sul palco per dare il via alla giornata con un contenuto emozionante della seconda stagione della serie drama nominata agli Emmy® Andor, che in Italia torna su Disney+ il 23 aprile per la sua tanto attesa conclusione. L’entusiasmo ha preso il via con la proiezione di un esclusivo riassunto della prima stagione. Il duo ha poi accolto sul palco il creatore/scrittore/regista Tony Gilroy e l’executive producer nonché Cassian Andor in persona, Diego Luna. A loro si sono aggiunti l’executive producer Sanne Wohlenberg e i membri del cast Genevieve O'Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona e Alan Tudyk, per una vivace conversazione su ciò che i fan devono aspettarsi dalla seconda stagione.



I 9.000 partecipanti hanno poi assistito alla proiezione del primo episodio, seguita da un’anteprima esclusiva della seconda stagione, ricevendo anche un poster celebrativo speciale di Andor. La seconda stagione di Andor è ambientata mentre l’orizzonte della guerra si avvicina e Cassian diventa un elemento chiave dell’Alleanza Ribelle. Tutti saranno messi alla prova e, con l’aumentare della posta in gioco, i tradimenti, i sacrifici e i conflitti di interesse diventeranno profondi. Ricca di intrighi politici e pericoli, la serie è un prequel di Rogue One: A Star Wars Story, che ritrae un eroico gruppo di ribelli che ruba i piani dell’arma di distruzione di massa dell’Impero, La Morte Nera, ponendo le basi per gli eventi del film originale del 1977. Andor riporta l’orologio indietro di cinque anni rispetto agli eventi di Rogue One per raccontare la storia dell’eroe del film, Cassian Andor, e la sua trasformazione da disinteressato e cinico signor nessuno a un eroe ribelle sulla via del suo epico destino. La stagione finale si svilupperà in 12 episodi suddivisi in quattro capitoli da tre episodi ciascuno. Il primo capitolo della seconda stagione debutterà il 23 aprile in Italia in esclusiva su Disney+, seguito dai successivi capitoli, con tre episodi ciascuno, tutti i mercoledì.

I presenti alla Celebration hanno poi potuto vedere contenuti esclusivi della prima stagione di Ahsoka, insieme agli ospiti Dave Filoni, Jon Favreau, Rosario Dawson e Hayden Christensen. I panelist hanno condiviso fotografie inedite della prima stagione e le prime foto di produzione della seconda. I filmmaker hanno confermato ufficialmente che Rory McCann è stato scelto per il ruolo di Baylan Skoll, personaggio amato dai fan e interpretato dal compianto Ray Stevenson, e il panel si è concluso con l’anteprima esclusiva di alcune concept art di ciò che il pubblico potrà aspettarsi dalla seconda stagione di Ahsoka, la cui produzione inizierà ufficialmente la prossima settimana.





Successivamente, sul palco Star Wars LIVE! Ahmed Best ha entusiasmato i presenti con l'annuncio di una nuova serie animata sequel di LEGO Star Wars, LEGO Star Wars: Rebuild Galaxy – Pieces of the Past, accompagnato da un nuovo teaser poster. In Pieces of the Past, una nuova minaccia si erge nella galassia e Sig Greebling e Darth Dev devono unire i loro poteri per fermarla. Insieme a Jedi Bob, Yesi Scala e Servo, viaggeranno negli angoli più remoti della storia di LEGO Star Wars, scoprendo pezzi di tutte le galassie precedenti…

Nella versione originale di LEGO Star Wars: Rebuild Galaxy – Pieces of the Past ritornano a dare voce ai personaggi Gaten Matarazzo (Sig Greebling), Tony Revolori (Darth Dev), Bobby Moynihan (Jedi Bob), Marsai Martin (Yesi Scala), Michael Cusack (Servo), Ahmed Best (Morte Jar Jar), con uno speciale cameo di Mark Hamill (Luke Skywalker). La serie sequel composta da quattro episodi vedrà anche l’arrivo di Ashley Eckstein nel ruolo di LEGO BrickHeadz Ahsoka Tano e Ben Schwartz in quello di Jaxxon.



LEGO Star Wars: Rebuild Galaxy – Pieces of the Past, scritta da Dan Hernandez e Benji Samit e diretta da Chris Buckley, debutterà su Disney+ il 19 settembre 2025.