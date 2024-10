Presence, poster e trailer uffiiciale dell'horror di Steven Soderbergh

Cinema

La notte delle streghe si avvicina e la voglia di fare scorpacciate non solo di dolcetti raccolti durante la tipica 'questua halloweenesca' del trick or treat ma anche di film da brivido è ai massimi livelli. Ecco i migliori titoli freschi di streaming, perfetti per terrorizzarvi a puntino nella notte più paurosa dell’anno. Da Alien: Romulus a Longlegs e Salem's Lot, preparatevi a non dormire fino ai primi di novembre... A cura di Camilla Sernagiotto

La notte delle streghe si avvicina e la voglia di fare scorpacciate non solo di dolcetti raccolti con la questua del 31 ottobre ma anche di film da brivido è ai massimi livelli. Ecco i migliori titoli freschi di streaming, perfetti per terrorizzarvi a puntino nella notte più paurosa dell’anno. Da Alien: Romulus , il sequel che ripropone i momenti iconici del franchise (introducendo anche non poche succulente novità), a Omen - L'origine del presagio (nella foto), ecco la nostra selezione da paura per celebrare al meglio il terrore targato Halloween

Late Night with the Devil è un film girato come un talk show notturno con protagonista David Dastmalchian. Il film si concentra sull’episodio di Halloween del 1977 del talk show fittizio Night Owls condotto da Jack Delroy (Dastmalchian). Il programma, una volta molto seguito, è ora in crisi, così Delroy organizza uno speciale stagionale invitando una ragazza posseduta per una dimostrazione in diretta. Ne seguirà terrore puro… Late Night with the Devil è disponibile su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)