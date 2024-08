Presence, il primo trailer e cosa sapere del film di Steven Soderbergh

La pellicola, presentata in anteprima lo scorso febbraio, ha riscosso l'entusiasmo del pubblico del Sundance. Il regista statunitense ha dato una scossa alla più classica delle trame horror: la casa infestata. Il thriller soprannaturale arriverà nelle sale nel 2025



Otto mesi dopo la presentazione in anteprima al Sundance Film Festival, gli echi delle prime, molto positive, impressioni su Presence, l'ultimo lavoro di Steven Soderbergh, si fanno risentire, con la diffusione del primo poster e del primo teaser, una clip che in pochi istanti contribuisce a creare l'attesa per la pellicola che sarà disponibile al pubblico con l'arrivo del nuovo anno.

Stando alle informazioni contenute nel teaser, Presence sarà nei cinema americani a gennaio, più precisamente, dal 17. Qualche giorno dopo sarà disponibile ovunque ma per l'Italia non abbiamo ancora una data ufficiale.

Presence: un thriller soprannaturale Soderbergh torna al cinema horror dopo l'esperienza del 2018 con Unsane, il thriller psicologico con Claire Foy che aveva meritato l'attenzione della critica specializzata per l'interpretazione dell'attrice.

Il regista statunitense, forse tra i più eclettici delle sua generazione, si è immerso nell'oscurità, come provano le tinte scelte per il primo poster e il breve teaser diffusi in anteprima da Neon.

Tutto è azzurrato, terso e silenzioso, nelle immagini montate una lunga inquadratura molto lenta dall'alto che si rivela una soggettiva. Qualcuno sta spiando nel giardino dalla sua postazione dietro la finestra. Chi è? Il teaser non lo rivela ma dalle sale di Park City, nello Utah, dove si svolge il Sundance, si è appreso che la pellicola (che pare abbia terrorizzato gli spettatori) racconta la storia dal punto di vista della presenza del titolo.

Quale presenza? Dalla sinossi ufficiale si apprende che il film è un thriller soprannaturale, con marcate venature horror, di stampo molto classico. Al centro c'è una famiglia che si trasferisce in una casa che si scopre essere abitata da una presenza inquietante.

Il regista ha deciso di dare una scossa all'impianto del più classico degli spunti delle storie horror e gotiche raccontandolo dal punto di vista della presenza infestante che, naturalmente, non vediamo (per ora) e che ci incute ancora più curiosità e paura. leggi anche Trap, un thriller tra pop star e serial killer. La recensione del film

Nel cast Lucy Liu e Julia Fox Presence è frutto di un copione scritto da David Koepp, autore di scritture di enormi successi, inclusi Carlito's Way, La morte ti fa bella, il primo e originale Jurassic Park, il primo Mission: Impossible, Indiana Jones e il quadrante del destino. Soderbergh si è occupato della regia, della fotografia e del montaggio, pratica non estranea al suo approccio da cineasta.

Nel cast ci sono Lucy Liu, Callina Liang (che nel 2024 ha partecipato anche a Bad Genius), Chris Sullivan, Eddy Maday, West Muholland e Julia Fox, it girl del cinema indie a stelle e strisce.

Il cast ha preso parte alla prima proiezione al Sundance e si ritroverà a Toronto per l'annuale festival che quest'anno si svolgerà tra il 5 e il 15 di settembre, per allora, forse si saprà di più dell'opera, già acquisita per l'Italia da Lucky Red.



Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NEON (@neonrated) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie