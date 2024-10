3/10 Credits: frame dal trailer (YouTube)

Late Night with the Devil è un film girato come un talk show notturno con protagonista David Dastmalchian. Il film si concentra sull’episodio di Halloween del 1977 del talk show fittizio Night Owls condotto da Jack Delroy (Dastmalchian). Il programma, una volta molto seguito, è ora in crisi, così Delroy organizza uno speciale stagionale invitando una ragazza posseduta per una dimostrazione in diretta. Ne seguirà terrore puro… Late Night with the Devil è disponibile su Prime Video (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick)



20 film da vedere prima di The Substance, al cinema dal 30 ottobre