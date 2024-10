20 film da vedere prima di The Substance, al cinema dal 30 ottobre

3/21 ©Webphoto

The Elephant Man è un film biografico del 1980 diretto da David Lynch. È l’adattamento di più opere letterarie: è tratto infatti dai libri The Elephant Man and Other Reminiscences del dottor Frederick Treves e The Elephant Man: A Study in Human Dignity di Ashley Montagu. Nella Londra ottocentesca, il deforme John Merrick viene scoperto dal dottor Frederick Treves durante uno spettacolo di strada. Merrick, conosciuto come l'Uomo Elefante messo a titolo, è oppresso dal crudele signor Bytes, ma Treves lo porta in ospedale per proteggerlo e curarlo



