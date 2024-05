The Substance, cosa sapere sul film con Demi Moore premiato a Cannes

È uscito il video sottotitolato in italiano che anticipa ciò che vedremo nella pellicola con la diva di Hollywood che interpreta un’attrice invecchiata che prende un farmaco che la trasforma in una versione più giovane di sé (impersonata da Margaret Qualley). Questo lungometraggio horror ha debuttato sulla Croisette il 19 maggio, ricevendo una standing ovation di 11 minuti. Scopriamo quello che c'è da sapere sul film che ha vinto il Prix du scénario, premio assegnato alla miglior sceneggiatura



Questa pellicola ha ricevuto grande consenso, con una standing ovation di 11 minuti dopo la proiezione.

Si tratta del film che vede la diva di Hollywood, 61 anni, interpretare un’attrice invecchiata che decide di prendere un farmaco che la trasforma in una versione più giovane di sé (impersonata da Margaret Qualley). Questo lungometraggio di body horror femminista ha debuttato sulla Croisette il 19 maggio 2024, suscitando molto clamore alla kermesse cinematografica targata Costa Azzurra. Tuttavia il magazine statunitense Variety ha definito The Substance come un film "disarmante e grottesco”.

La trama angosciante “mescola Il Ritratto di Dorian Gray in un frullatore di grindhouse”, scrive Michael Lee Simpson su un articolo pubblicato nelle scorse ore da US Weekly.

La trama angosciante "mescola Il Ritratto di Dorian Gray in un frullatore di grindhouse", scrive Michael Lee Simpson su un articolo pubblicato nelle scorse ore da US Weekly.



Le scene di nudo di Demi Moore

Nel corso del film non soltanto vengono messi a nudo gli standard di bellezza femminili che vigono a Hollywood (e, in generale, dappertutto): a essere messa a nudo è stata anche l'attrice protagonista, Demi Moore. La diva hollywoodiana ha parlato apertamente delle scene di nudo del film durante l’anteprima al Festival di Cannes, dicendo: “Andando avanti, era davvero chiaro il livello di vulnerabilità e crudezza necessario per raccontare la storia," ha spiegato Moore all'inizio di questo mese. "È stata un'esperienza molto vulnerabile e ha richiesto, credo, un approccio sensibile e molte conversazioni su ciò che volevamo realizzare, su come avremmo affrontato il tutto e, credo, trovare quel terreno comune di fiducia reciproca”.

Il cast, da Demi Moore a Dennis Quaid

Per quanto riguarda il cast del film, parliamo di attori davvero stellari. Sullo stesso set, infatti, recitano Demi Moore, Dennis Quaid, Hugo Diego Garcia e Margaret Qualley. Quest’ultima, classe 1994, è l'attrice e modella statunitense figlia dell'attrice e modella Andie MacDowell e dell'ex modello Paul Qualley. Margaret Qualley ha partecipato a numerosi film, tra cui The Nice Guys (2016), La scelta (2017), La scomparsa di Sidney Hall (2017), e C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino (2019). In campo televisivo, è famosa la sua interpretazione nella serie televisiva The Leftovers - Svaniti nel nulla (2014-17). Nel 2020 ha ricevuto una candidatura al Premio Emmy per la miniserie Fosse/Verdon. Nel 2021 ha ottenuto il plauso della critica con la sua performance nella miniserie televisiva Maid, per la quale ha ottenuto una candidatura al Premio Emmy, al Critics' Choice Award, allo Screen Actors Guild Award e al Golden Globe come migliore attrice in una mini-serie o film per la televisione. È apparsa anche nel film Povere creature! di Yorgos Lanthimos (2023) e nel ruolo della protagonista di Drive-Away Dolls di Ethan Coen (2024).

La trama di The Substance Il film racconta la storia di Elisabeth Sparkle (Moore), un'attrice di Hollywood degli anni '80 che diventata istruttrice di fitness in TV. Quando scopre che il produttore del suo show, Harvey (Quaid, 70 anni), la sta sostituendo con una donna più giovane, Elisabeth decise di usare una droga del mercato nero per ringiovanire. Questa droga, questa sostanza (The Substance, “la sostanza”, è appunto il titolo del film) è in grado di replicare le cellule e creare temporaneamente una versione più giovane e bella di chi la utilizza. Tuttavia esiste una condizione: la nuova versione ringiovanita deve esistere solamente per sette giorni. Elisabeth Sparkle prende la sostanza ed emerge così Sue (Qualley). Quest’ultima entra in scena a Hollywood con grande successo, superando i record di ascolti del programma di Harvey, ma infrange la regola dei sette giorni perché è totalmente drogata da quella nuova fama, vittima di un'infatuazione che non le lascia scampo. Presto, le due donne (che sono le due versioni della stessa persona, lo ricordiamo) si trovano coinvolte in una lotta che porta alla catastrofe.

La regista è la francese Coralie Fargeat

A dirigere il film c'è la regista e sceneggiatrice francese Coralie Fargeat, che ha precedentemente diretto Revenge del 2017 con protagonista Matilda Anna Ingrid Lutz. The Substance ha debuttato al Festival di Cannes lo scorso 19 maggio e si prevede che uscirà nelle sale entro la fine del 2024. Per adesso una data d'uscita ufficiale non è stata ancora comunicata. I Wonder Pictures, che distribuisce il film nel nostro Paese, scrive “Prossimamente al cinema” condividendo il teaser trailer sottotitolato in italiano. The Substance ha ricevuto un punteggio di approvazione del 93% su Rotten Tomatoes, acclamato come un capolavoro dell'horror moderno.

"Considerando che il finale di The Substance si basa sul finale intriso di sangue di Revenge, che Dio ci aiuti per ciò che Fargeat ha in serbo per il suo terzo lungometraggio”, ha scritto il critico cinematografico Caleb Hammond sul magazine americano Collider, aggiungendo: "The Substance garantisce che avrà una legione di nuovi fan dell'horror che lo attendono con ansia”. Tim Robey del UK Daily Telegraph ha scritto: "È il casting di Moore, e la sua disponibilità a denudarsi a 61 anni – emotivamente, oltre che fisicamente – che dà a The Substance una connessione sorprendente con i suoi temi. Era da 30 anni che non dominava un film con questa sicurezza”.

Phil de Semlyen di TimeOut ha detto: "Alcuni fuggiranno urlando, ma se è il tuo genere, questo potrebbe essere il tuo nuovo film horror preferito".