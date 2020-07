Demi Moore, 5 cose da sapere sui podcast erotici registrati in bagno

approfondimento

3 - Rimuovere l'imbarazzo per il sesso. In una scena della serie Demi Moore parla con una amica la quale le rivela che il marito insiste per ritrovare l'intimità dei bei tempi andati. Da qui La Moore riflette su se stessa e dice che certe volte bisogna essere più sensibili, a se stessi e agli altri, e mettere da parte quella corazza che spesso indossiamo per proteggerci.



4 - Il senso di liberazione. Demi Moore racconta che in più momenti della sua vita ha cercato di tenere spenta una sua esuberanza erotica credendola sconveniente. Questa serie è stata dunque una occasione per liberarsi di certi freni e sentirsi a proprio agio. In più di una occasione l'attrice ha definito tutto ciò un dono.



5 - Non temere il giudizio. Bisogna sentirsi liberi e in Dirty Diana non c'è alcun freno. per altro Demi Moore ha affrontato un tema simile in Streaptease dove diventava spogliarellista per non perdere la figlia. Proprio da una esperienza come quella è partito lo stimolo per riflettere sull'erotismo e sul sesso senza remore. Quando il giudicare ci abbraccia bisogna affrontarlo. In Streaptease era una donna ferita che doveva risorgere. E anche qui c'è un percorso di resurrezione.