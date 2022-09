Demi Moore si unisce alla seconda stagione di Feud

La serie antologica Feud ha una nuova protagonista. Demi Moore si è unita al cast della serie che si ispira alla storia vera di Truman Capote . L’attrice, che entra in corsa nella seconda stagione, dovrebbe vestire i panni di Ann Woodward, ex soubrette e attrice radiofonica che nel 1955 è stata accusata di aver ucciso il marito. La seconda stagione di Feud è basata sul libro Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era. Il progetto è stato originariamente pensato per FX ed è prodotto da Ryan Murphy.

Feud 2, il ruolo di Demi Moore e la trama

approfondimento

Feud, Naomi Watts nel cast della seconda stagione

Ad affiancare Demi Moore nella seconda stagione di Feud è Tom Hollander, che in questa seconda stagione vestirà i panni di Truman Capote. Il libro dal quale è stata tratta l’ispirazione per la seconda stagione della serie è stato scritto da Laurence Leamer ed è incentrato sul tradimento che sarebbe stato fatto da Truman Capote nei confronti delle sue amiche, i cosiddetti Cigni, come vennero chiamate negli anni Settanta. Ann Woodward, il personaggio di Demi Moore, era la moglie di un miliardario di nome Bob che venne immortalata da Truman Capote in un momento conviviale con un sacerdote ma il suo atteggiamento contrito non l’ha mai convinto, tanto che pensava che si trattasse solamente di una reclamizzazione del dolore in modo pubblico. Nel film si intrecciano storie e racconti che portano lo spettatore in una dimensione quasi parallela, fatta di intrighi e di ripicche, nello scenario dell’America degli anni Cinquanta e Sessanta. La figura di Truman Capote è da sempre controversa e in questa serie si cercano di analizzare i tormenti e le storture di un personaggio amato dalle sue amiche, che ha pugnalato alle spalle senza scrupoli.