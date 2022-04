Feud, Naomi Watts nel cast della seconda stagione

Ad alcuni anni dall’uscita della prima stagione della serie ideata da Ryan Murphy, è in arrivo su FX il capitolo numero due firmato da Gus Van Sant Condividi

Arriverà su FX la tanto attesa seconda stagione della serie tv Feud, ideata da Ryan Murphy (American Horror Story). Le prime anticipazioni rivelano la presenza nel cast dell’attrice Naomi Watts (The Impossible, 21 grammi), che interpreterà Babe Paley, la moglie di Bill Paley, il Presidente di CBS. La serie, dal titolo Feud: Capote’s Women, verrà trasmessa negli USA da FX, mentre in Italia è stato confermato che potremo gustarci i nuovi episodi su Disney+ (saranno visibili anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

La trama e il cast di Feud approfondimento I migliori film con Naomi Watts Gli otto episodi della serie tv saranno diretti dal regista Gus Van Sant (Will Hunting; Milk), mentre la sceneggiatura è stata affidata a Jon Robin Baitz, già candidato al Premio Pulitzer. Baitz sarà anche lo showrunner di Feud. Protagonista della serie tv sarà una pluri candidata al Premio Oscar, ovvero la biondissima e talentuosa Naomi Watts. La seconda stagione di Feud si baserà sul libro bestseller Capote’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era, di Laurence Leamer. Il romanzo, così come la serie, racconta la storia di Truman Capote e di tutte le donne che ha tradito, nonostante fossero sue amiche, o, come le chiamava lui, i suoi “cigni”. Naomi Watts sarà Barbara “Babe” Paley, la moglie di Bill Paley, Presidente di CBS. Dopo il successo di A Sangue Freddo, Capote viene accolto come una vera celebrità nei salotti più esclusivi di New York, di cui fanno parte le donne più belle e affascinanti della Grande Mela, che presto diventeranno le sue amiche più intime.