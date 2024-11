Conan O'Brien sarà il presentatore degli Oscar 2025

Il comico, scrittore, produttore ed ex conduttore di talk show notturni della televisione statunitense, vincitore di diversi Emmy, è stato scelto per condurre la 97ª edizione della cerimonia di consegna degli Academy Awards

Questa sarà la prima volta di O’Brien come presentatore dell’importantissima cerimonia, le cui due ultime edizioni hanno visto la conduzione consecutiva di Jimmy Kimmel . Fedele al suo stile umoristico, Conan O’Brien ha commentato la notizia con una battuta: “L’America l’ha chiesto ed ora sta accadendo: il nuovo Cheesy Chalupa Supreme di Taco Bell. In altre parole, presenterò gli Oscar”.

“Conan O’Brien è la persona perfetta per guidare la nostra celebrazione globale del cinema con il suo brillante senso dell’umorismo, il suo amore per i film e la sua esperienza nella tv in diretta. La sua straordinaria capacità di connettersi con il pubblico unirà gli spettatori per fare ciò che gli Oscar sanno fare meglio: celebrare i film e i cineasti spettacolari di quest’anno”, prosegue il comunicato ufficiale.

“Siamo entusiasti e onorati di avere l’incomparabile Conan O’Brien come presentatore degli Oscar di quest’anno”, hanno dichiarato in un comunicato congiunto il Ceo dell’Academy, Bill Kramer, e la presidente Janet Yang.

“Conan O’Brien possiede tutte le qualità di un grande presentatore degli Oscar: è incredibilmente arguto, carismatico e divertente. E ha dimostrato di essere un maestro degli eventi in diretta”, hanno dichiarato Raj Kapoor e Katy Mullan. “Non vediamo l’ora di lavorare con lui per offrire uno spettacolo fresco, entusiasmante e celebrativo per la serata più importante di Hollywood”.

Anche i produttori esecutivi dello show, Raj Kapoor e Katy Mullan, hanno espresso grande entusiasmo per la scelta ricaduta su Conan O’Brien, sottolineando le sue incredibili abilità nella televisione in diretta e il suo senso dell’umorismo unico.

La carriera di Conan O’Brien

Conan O’Brien è una vera celebrità negli Stati Uniti, noto soprattutto per i suoi vent’anni come conduttore di talk show notturni, tra cui Late Night With Conan O’Brien, The Tonight Show With Conan O’Brien e Conan.

Prima di diventare un volto celeberrimo del piccolo schermo a stelle e strisce, O’Brien ha lavorato come sceneggiatore per due pietre miliari dell’intrattenimento americano: Saturday Night Live di NBC e I Simpson di Fox.

Attualmente Conan O’Brien conduce il popolare podcast Conan O’Brien Needs a Friend. Ha recentemente recitato nel programma di viaggi Conan O’Brien Must Go.

Nel corso della sua carriera, ha ricevuto 31 nomination agli Emmy, vincendone cinque.