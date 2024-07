Oscar 2025, Kimmel e Mulaney avrebbero rifiutato la conduzione

Il no di Kimmel e di Mulaney

Sebbene il ruolo di host della notte degli Academy Awards sia uno dei più prestigiosi del mondo dello spettacolo che conta, l'incarico sembra essere uno dei meno ambiti, almeno tra coloro a cui è stato offerto quest'anno.

People Magazine ha confermato l'avvenuto rifiuto da parte di Jimmy Kimmel di ripetere l'esperienza della conduzione, che sarebbe stata la quinta della sua carriera, nonché la terza consecutiva (il presentatore ha condotto gli Oscar nel 2017 e nel 2018 e poi nel 2023 e nel 2024).

Dopo aver sentito del rifiuto del collega, anche John Mulaney, il favorito tra i possibili successori di Kimmel, avrebbe declinato l'offerta.

Dal momento che nessuno dei due ha fornito motivazioni né dichiarazioni ufficiali, ai media non resta che fare supposizioni sulle ragioni del rifiuto.

Mulaney, che si era distinto nell'edizione 2024 per la sua introduzione spumeggiante a uno dei premi - che includeva una parodia de L'uomo dei sogni con Kevin Costner elogiata anche dall'attore di Balla coi lupi - potrebbe aver detto di no per non sottrarre spazio ai suoi progetti personali.

Kimmel potrebbe essere rimasto scottato da qualche critica piovuta dagli addetti ai lavori sulla sua ultima conduzione caratterizzata da monologhi giudicati poco incisivi.

Non è tutta colpa del volto del Kimmy Kimmel Live!, però. Non tutti (e non sempre) sono disposti ad esporsi alle polemiche per amore di una battuta e a Hollywood le discussioni sono sono state poche nell'ultimo anno caratterizzato, tra le altre cose, dagli scioperi contro le grandi compagnie e dalle discussioni tra le star divise sulla posizione politica degli States sul conflitto in Medio Oriente.