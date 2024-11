Gianni Morandi, è uscita la canzone L'attrazione scritta da Jovanotti

Lorenzo Jovanotti ha parlato di Gianni Morandi in un post condiviso sul suo profilo Instagram: “Noi due in modo molto diverso abbiamo uno sguardo simile verso questa nostra passione per la vita”

L’attrazione è la prima anticipazione e la title track del nuovo disco in arrivo il 13 dicembre. Il brano, scritto e composto da Lorenzo Jovanotti, è stato prodotto da CanovA . La voce de Il più grande spettacolo dopo il Big Bang ha raccontato: “La canzone l'ho scritta per lui con tutta la mia ammirazione e la gioia di collaborare con un grande artista che è anche un amico e un maestro di questo nostro amato mestiere. Mi piace stare in studio con Gianni perché è un interprete strepitoso che prende una canzone e la riempie di vita, lo fa da sessantacinque anni e la magia resta intatta e misteriosa”.

Il cantautore ha proseguito: “A me piace scrivere canzoni e lo faccio soprattutto per me, però quando stava prendendo forma L’attrazione, mentre facevo il demo, mi è venuto in mente Gianni pensando che in qualche modo parlasse di lui, che è uno che si getta nelle cose e in questo siamo fratelli”.