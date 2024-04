Neolaureata incontra Gianni Morandi e Cesare Cremonini a Bologna

Immaginate di laurearvi a Bologna e prestarvi coi vostri colleghi, parenti e amici al rituale dei festeggiamenti in Piazza Maggiore, la grande piazza del centro città che ospita la basilica di San Petronio e Palazzo D'Accursio. Immaginate che mentre siete lì, con la vostra corona d'alloro in testa, qualcuno vi chiami. Vi voltate e non potete credere ai vostri occhi: a pochi metri di distanza da voi ci sono due tra i cittadini più celebri di Bologna, Cesare Cremonini e Gianni Morandi, che vi chiamano e vi chiedono di fare una foto con loro.