Con la sua partecipazione al Festival 2024 in qualità di ospite, il cantante stacca il pass per la sua dodicesima presenza alla nota kermesse canora italiana. Ecco tutte le volte che ha incantato l’Ariston con la sua voce, il suo talento e la sua presenza scenica

Con il suo arrivo sul palco dell’Ariston per il 2024, Gianni Morandi raggiunge così la quota di vero veterano del Festival di Sanremo, con ben undici presenze all’attivo tra le partecipazioni come cantante Big in gara e quelle in veste di conduttore e direttore artistico della kermesse, nonché come ospite

Il rapporto che lega Gianni Morandi al Festival di Sanremo è come un’amicizia di lunga data che dal suo inizio ad oggi è stata un bellissimo crescendo. Il cantante di Monghidoro è stato infatti per ben sette volte un Big in gara al Festival, che ha per altro vinto nel 1987 in trio con Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri per il cult musicale Si può dare di più