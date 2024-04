Annalisa e Gianni Morandi, il duetto su Banane e Lampone. VIDEO

A Firenze, era stata la volta di Emma con Apnea . A Milano c'è stata Nada con Amore Disperato , a Milano Elodie con Mon Amour , a Napoli Gigi d'Alessio. A Bologna, Annalisa ha duettato con Gianni Morandi . Il duetto, arrivato a sorpresa, è riuscito perfettamente. E ha regalato al pubblico una manciata di minuti di divertimento e nostalgiche emozioni. Hanno cantato e ballato Banane e Lampone, Gianni e Annalisa. Hanno coinvolto i presenti, e segnato un incontro generazionale . “Signorina Scarrone, grazie per avermi invitato ed essere qui con lei!”, ha scherzato Morandi, che ha poi postato su Instagram il video della serata. "Mentre ero appesa lassù vi guardavo. Vedere così tante persone lì per me, nel palasport più grande d’Italia, è stato come un sogno ad occhi aperti . Grazie Bologna, quanta bellezza", ha scritto invece Annalisa, condividendo una serie di scatti. I prossimi concerti in programma? Il 21 aprile a Roma, il 24 a Padova, il 29 a Milano. Per poi arrivare all'Arena di Verona, il 14 e il 20 maggio.

