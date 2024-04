“ È stato bellissimo finire nel vortice con te . Grazie Annalisa con tutto il mio cuore”: così Emma ha ringraziato Annalisa, che l'ha voluta per la data zero del suo Tutti nel vortice tour. Emma Marrone , con abito in pizzo nero e stivali alti fino alla coscia, è salita sul palco sorprendendo tutti. I fan presenti (l'arena di Firenze era sold-out da tempo ndr.) hanno condiviso sui social foto e video di quel momento, esprimendo tutto il loro entusiasmo e augurandosi che, un domani, le due artiste possano collaborare ad un pezzo tutto loro. Del resto, la sintonia e la complicità sulle note di Apnea era evidente. Le loro voci si amalgano alla perfezione, la connessione è innegabile. E la stima che le lega è profonda.

Sabato 6 aprile, Annalisa ha dato il via al suo primo tour nei palazzetti . Ospite a sorpresa, al Nelson Mandela Forum, la collega Emma . Con lei, la cantante di Savona si è cimentata in un infuocato duetto sulle note di Apnea .

Annalisa in tour

Dopo la data zero di Firenze, Annalisa sarà all'Inalpi Arena di Torino (l'8 aprile), al Forum d'Assago di Milano (il 10 e il 29), al Palaflorio di Bari (il 12), al Palapartenope di Napoli (il 13), all'Unipol Arena di Bologna (il 17), al Palazzo dello Sport di Roma (il 21), alla Kioene Arena di Padova (il 24) e all'Arena di Verona (dal 14 al 20 maggio). D'estate, invece, la vedremo protagonista di un tour outdoor. Si tratta dunque di un momento fortunatissimo per lei, che nel 2023 si è esibita per la prima volta al Forum d'Assago e il cui ultimo album - E poi siamo finiti nel vortice - è una sorta di dichiarazione di intenti. "In questo disco ci sono tanti colori, ci sono tanti messaggi, ogni canzone è un po' un colore di una fase emotiva", ha detto. "Bellissima, la prima canzone uscita, è simbolica della delusione che poi ti porta a fare tante domande. Mon Amour è la rivalsa, la voglia di libertà. Ragazza sola è il ritrovarsi, avere una nuova consapevolezza e la forza per partire per un altro viaggio. Tutte le canzoni del disco rappresentano un sentimento".