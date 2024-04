La possibile scaletta del concerto di Annalisa a Torino

Il nuovo tour di Annalisa ha preso il via da Firenze, e ha offerto al pubblico un incredibile show. Ospite a sorpresa del Nelsol Mandela Forum, sabato 6 aprile, è stata Emma Marrone. Con lei, Annalisa ha cantanto Apnea. E ha fatto esplodere un palazzetto da tempo sold-out. Lunedì 8 aprile, il primo tour della cantante nei palazzetti fa tappa all'Inalpi Arena di Torino.

Annalisa approda a Torino

Terza a Sanremo 2024 con Sinceramente, Annalisa è ora in tour. Un tour (quasi) da tutto esaurito che, dopo la data zero di Firenze e il secondo appuntamento di Torino, la porterà al Forum d'Assago di Milano (il 10 e il 29 aprile), al Palaflorio di Bari (il 12), al Palapartenope di Napoli (il 13), all'Unipol Arena di Bologna (il 17), al Palazzo dello Sport di Roma (il 21), alla Kioene Arena di Padova (il 24) e all'Arena di Verona (dal 14 al 20 maggio).

Ricco di soluzioni scenografiche, il tour che prende il nome dell'album E poi siamo finiti nel vortice vede Annalisa sul palco insieme a dodici ballerini, con coreografie di Simone Baroni. A stupire lo spettatore è però anche (e soprattutto) l'uso dell'Intelligenza Artificiale, che consente di creare un effetto vortice del tutto inedito.