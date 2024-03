Annalisa sarà la madrina del Roma Pride 2024

Annalisa su Instagram: "Sarà una grande festa in onore della libertà di essere, concetto per me centrale nelle canzoni e nella vita, per una società che possa dirsi civile"

Annalisa sarà la madrina del 30esimo Roma Pride in programma il 15 giugno. La cantante: “Sono onorata di poter dare il mio contributo in questa giornata così importante!”.

Annalisa: “una grande festa in onore della libertà di essere” Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride, ha annunciato la presenza di Annalisa come madrine dell'evento: “Siamo certe e certi che il suo apporto e il suo impegno civile per la parità dei diritti diano un importante valore aggiunto alla manifestazione contribuendo a far passare il messaggio che un paese civile e democratico non può più tollerare discriminazioni e negazioni e deve procedere sulla strada della piena uguaglianza e libertà per tutte e tutti”. Quest’anno il Pride romano festeggerà la sua trentesima edizione. La parata si terrà il 15 giugno. La cantante: “Sono onorata di poter dare il mio contributo in questa giornata così importante! Celebrare insieme i 30 anni del Pride Roma sarà speciale, e soprattutto un’occasione unica per attirare l’attenzione ancora una volta sui diritti della comunità Lgbtqia+ e di tutti”. approfondimento Annalisa in studio con Bob Sinclar per il remix di "Sinceramente"

Annalisa ha proseguito: “Sarà una grande festa in onore della libertà di essere, concetto per me centrale nelle canzoni e nella vita, per una società che possa dirsi civile”. Infine, la cantante (FOTO) ha concluso: “Quindi grazie immensamente per questo invito che mi emoziona e riempie di orgoglio come poche cose al mondo”. approfondimento Annalisa, fuori la versione francese di Sinceramente con Olivia Stone

Annalisa è attualmente tra le protagoniste della scena musicale italiana. Nei prossimi mesi la cantante sarà in tour nei palazzetti: dal Nelson Mandela Forum di Firenze al Forum di Assago. L’artista è reduce dal successo di Sinceramente, di cui ha pubblicato anche una versione in francese in duetto con la cantante belga Olivia Stone.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie