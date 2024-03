Annalisa in studio con Bob Sinclar per il remix di "Sinceramente"

Sta per arrivare il remix della canzone Sinceramente, il brano con cui Annalisa ha gareggiato all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Annalisa Scarrone, nota semplicemente come Annalisa, ha rivelato sui social network la sua nuova collaborazione con Bob Sinclair. Proprio con il famoso disc jockey e produttore discografico francese, la cantautrice di Savona sta registrando il remix della sua Sinceramente.



I due hanno svelato la collaborazione con un video condiviso sui social (che vi mostriamo in fondo a questo articolo).

Dopo la versione in francese di Sinceramente con Olivia Stone e quella in spagnolo in arrivo prossimamente, la vincitrice del Global Force Award all’ultima edizione di Billboard Women In Music e protagonista del nuovo numero di marzo/aprile dell’edizione italiana del magazine musicale Billboard (Annalisa, appunto) “presenterà il brano in una veste ancora di più da ballare”, si legge su un articolo pubblicato nelle scorse ore dal sito web di Billboard Italia.



Potete guardare il video con cui Annalisa e Bob Sinclair hanno rivelato i propri prossimi piani nella clip che trovate in fondo a questo articolo.