Annalisa, fuori la versione francese di Sinceramente con Olivia Stone

Annalisa ha pubblicato la versione francese di Sinceramente con Olivia Stone. Ad aprile la popstar darà il via a una lunghissima serie di concerti in giro per l’Italia

Venerdì 22 marzo Annalisa ha pubblicato la versione francese di Sinceramente in duetto con Olivia Stone. La cantante ha reso disponibile il singolo condividendone l’audio su YouTube. Nel frattempo il brano presentato in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo è stato certificato doppio disco di platino per aver venduto più di 200.000 copie in Italia.