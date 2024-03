Annalisa, lettera di fan da Kiev: "Grazie per serenità tra le bombe"

La cantante allevia con la sua musica le quotidiane difficoltà tra gli attacchi in Ucraina. "Oggi per me è un giorno speciale davvero", ha scritto sui social

Annalisa ha ricevuto una lettera speciale da un fan dell’Ucraina. “Sig.ra Annalisa, le scrivo solo per ringraziarla per la serenità ed il buonumore che mi dà quando ascolto le sue canzoni”, si legge tra le righe scritte a mano con una penna blu su un foglio stropicciato. “Stati d’animo necessari qui a Kiev tra un attacco e l’altro da parte di missili e droni russi. Ancora grazie”. Ieri la cantante ha condiviso la missiva, datata 20 febbraio 2024, in una story Instagram. La popstar non ha celato la propria commozione: “Penso non ci sia cosa più grande di questa. Oggi per me è un giorno speciale davvero”.