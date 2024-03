Annalisa premiata ai Billboard Women in Music Awards a Los Angeles

A Los Angeles la Global Force è Annalisa: ai Billboard Women in Music Awards la cantautrice riceve il riconoscimento dato a tutte le star della musica che si distinguono nel loro ambito e sono d’ispirazione per le giovani generazioni. Donna dell’anno è Karol G, le sudcoreane NewJeans Gruppo dell’anno, Victoria Monét riceve il premio come Rising Star. Regina della serata Kylie Minogue: per Billboard è l’Icona

“Lasciate che vi racconti chi sono in poche parole, attraverso tre delle mie ultime canzoni”: Annalisa inizia così il suo discorso dopo aver ricevuto il premio come Global Force ai Billboard Women in Music Awards, che ogni anno riconosce le principali artiste che hanno lasciato il segno nella musica internazionale. È una serata importante, e Annalisa lo sa molto bene. Ne parliamo anche poco prima della cerimonia, in un hotel a Beverly Hills. Annalisa è sorridente, felice, onorata. Trovare un solo aggettivo che rappresenti le molteplici sensazioni che sta vivendo in questi giorni a Los Angeles è un po’ complicato, proprio perché è difficile scegliere quello giusto che incarna questo momento straordinario, parte di un percorso eccezionale. “È una bella responsabilità, certo. Ma rappresentare l’Italia è un onore e mi rende felice. Condividere il palco con queste artiste eccezionali è una gioia infinita” mi racconta a poche ore proprio dal suo arrivo allo YouTube Theater, dove il 23 marzo ci sarà Laura Pausini con il suo Tour.

"La magia della musica pop: diffonde messaggi importanti con parole semplici"

Ma questa sera a Los Angeles, ai Billboard Women In Music Awards è il momento di Annalisa che, attraverso tre delle sue canzoni più recenti, si racconta alla platea. “La prima, Bellissima, rappresenta il momento in cui ho iniziato a parlare di delusioni senza aver paura. La seconda, Mon Amour, parla della libertà dell’amore. Potremmo definirlo un testo contro le discriminazioni, ma è anche la canzone che ha riportato un’artista donna al primo posto delle classifiche italiane dopo tanti anni. E di questo sono molto orgogliosa. La terza ed ultima, Sinceramente, è una lettera d’amore. Il messaggio da condividere, però, è più forte: posso essere tua solo se sono libera. E questa è la magia della musica pop: diffondere messaggi con parole semplici, e con un ritmo che fa ballare l’anima. Essere qui, rappresentare il mio paese e condividere questi messaggi è la vittoria più grande”. Sono forti gli applausi che rispondono a queste parole di Annalisa, la prima cantautrice italiana a ricevere questo riconoscimento. Questa è una serata molto speciale per tutte le artiste protagoniste: Victoria Monét, che ha da poco vinto tre Grammy, condivide il palco con la mamma, che le consegna il riconoscimento come Rising Star. Young Miko, portoricana, e Luísa Sonza, cantautrice brasiliana che si esibisce con Demi Lovato, ricordano quanto le loro mamme siano state d’ispirazione. Anche Karol G, la prima artista latina a ricevere il premio per Donna dell’anno, fa lo stesso, e ricorda a tutte le persone in sala quanto le donne possano essere potenti, soprattutto se fanno squadra. Una luminosa Katy Perry ricorda la forza delle donne, come del resto sottolinea TEMS cantautrice e produttrice nigeriana molto amata da Justin Bieber e Anderson .Paak, premiata in questa serata. Un incontro di artiste, tutte complementari tra loro, di cui fa parte anche Annalisa, perfetta come sempre, e con tutte le carte in regola per essere un punto di riferimento anche oltreoceano.