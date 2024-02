Annalisa e Mahmood ballano Sinceramente e Tuta Gold. VIDEO

Amici uniti nel successo

Amici nella vita, Mahmood e Annalisa dominano anche le classifiche Spotify, in Italia come negli Stati Uniti. Tuta Gold e Sinceramente sono presenti nella Billboard 200 e nella Top 50 Global, hanno occupato per settimane le classifiche FIMI dei singoli. E per la prima volta, grazie (anche) a loro, la compilation di Sanremo è stata prima in classifica. Non solo: in vetta alla classifica FIMI degli album, per diversi giorni ci sono stati Nel letto degli altri di Mahmood e E poi siano finiti nel vortice di Annalisa (nonostante la sua uscita non sia proprio recentissima). Tuta Gold è stata 26° posto nella Top 50 Global, e poco dopo il 50esimo posto nella Billboard 200, dove era presente anche Sinceramente (oltre a I p' me, tu p' te di Geolier e La noia di Angelina Mango). A dimostrazione che, la musica italiana, piace sempre di più. Anche oltreoceano.