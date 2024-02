Emma Marrone e Tedua, il gossip del dopo Sanremo

Sanremo 2024 si è concluso, con la vittoria di Angelina Mango, gli appelli di Geolier, e le polemiche per qualche dichiarazione poco gradita ai vertici. Il gossip, però, non si ferma. Al centro dell'attenzione c'è finita ora Emma e, con lei, Tedua. Il rapper, che si è esibito sulla nave Costa nella prima e nell'ultima serata del Festival, era con lei all'afteparty della kermesse. E la loro complicità non è passata inosservata.

Emma e Tedua all'afterparty di Sanremo 2024

Nella serata dei duetti, Emma ha regalato al pubblico un medley di Tiziano Ferro. Ma se con lei sul palco c'era Bresh, nel party post-finale c'era un artista diverso: Tedua. I video che li ritraggono cantare insieme Sere nere hanno fatto il giro del web. In realtà, di compromettente c'è poco: ci sono loro che cantano, con un cocktail tra le mani, e c'è Tedua che si avvicina all'orecchio di Emma, per dirle qualcosa. Cosa? Le supposizioni sono tante. Ma sono, per l'appunto, supposizioni. Del resto, lo ha confessato lei stessa alle telecamere di Fanpage, dopo averlo visto esibire la prima sera. “L’ultima ricerca che ho fatto su Instagram è Tedua. Perché l’ho incontrato ieri sera e ho fatto pensieri impuri nel senso che ho detto: ‘Mamma mia, che bono'. Quindi mi sono domandata quanti anni avesse. È piccolo. Sono troppo grande io forse, però mi sono innamorata, lo ammetto": queste le parole (scherzose ma non troppo) della cantante. Il giorno dopo, Tedua ha "ricambiato", postando su Instagram un video dell'esibizione di Emma con la sua Apnea.