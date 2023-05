Tedua, la Divina Commedia Tour moltiplica i suoi...canti

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Dopo aver polverizzato i biglietti di Roma, Genova e Milano in meno di 24 ore dall’apertura delle vendite, e a meno di 24 ore dall’annuncio del raddoppio di Milano e delle due nuove date a Bologna e Napoli, Tedua aggiunge a grande richiesta una terza serie di appuntamenti a La Divina Commedia tour: la data zero di sabato 28 ottobre 2023 al Palazzo del Turismo di Jesolo, sabato 4 novembre 2023 al Mandela Forum di Firenze, lunedì 4 dicembre 2023 una terza data al Mediolanum Forum di Milano e martedì 12 dicembre 2023 al Pala Alpitour di Torino.



I sold out istantanei delle prime tre date e la corsa alle prevendite per le nuove date rappresentano un importante traguardo per quello che sarà il primo tour nei palazzetti di Tedua, l’artista che si conferma così tra i più attesi della scena. Il tour, annunciato inizialmente di tre date e arrivato già a 10 appuntamenti, segna un risultato ottenuto grazie a una potentissima fanbase, che ha atteso instancabile il suo ritorno live dopo le sue ultime date da headliner che risalgono a più di 4 anni fa. Il tour prende il nome dal prossimo progetto discografico, “La Divina Commedia”, atteso pazientemente dai fan e che sembra essere sempre più vicino. I biglietti sono in vendita su livenation.it, ticketone.it, ticketmaster.it e vivaticket.it. L’ultima uscita discografica di Tedua è “Lo-Fi For U”, prodotto da Shune e primo brano di Tedua dopo un silenzio durato più di un anno dall’ultimo EP rilasciato, è il quarto episodio della serie “Lo-Fi” iniziata nel 2020 in “Vita Vera Mixtape”, “Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia” e proseguita nel 2021 in “Don’t Panic”.



LA DIVINA COMMEDIA TOUR – CALENDARIO DATE

Sabato 28 ottobre 2023 | Jesolo, Palazzo del Turismo – DATA ZERO

Sabato 04 novembre 2023 | Firenze, Mandela Forum – NUOVA DATA

Giovedì 09 novembre 2023 | Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 11 novembre 2023 | Genova, Stadium – SOLD OUT

Lunedì 13 novembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Lunedì 04 dicembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum – NUOVA DATA

Martedì 05 dicembre 2023 | Milano, Mediolanum Forum – SOLD OUT

Venerdì 08 dicembre 2023 | Bologna, Unipol Arena

Domenica 10 dicembre 2023 | Napoli, Palapartenope

Martedì 12 dicembre 2023 | Torino, Pala Alpitour – NUOVA DATA